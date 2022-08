Was ist Paxlovid – und warum wird es so selten verschrieben? Das Medikament Paxlovid soll für einen milderen Corona-Verlauf sorgen. Es ist seit Januar in der EU zugelassen – bislang für Risikopatienten, also für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Einer Studie des Herstellers zufolge senkt Paxlovid das Risiko für einen schweren Corona-Verlauf um 89 Prozent.



Paxlovid weist allerdings zahlreiche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auf. Das liegt am Wirkstoff Ritonavir, der die Wirkung vieler Medikamente verstärkt. Gerade bei älteren Patienten, die oft weitere Medikamente einnehmen, ist das ein Problem. Zudem ist die Wirksamkeit von Paxlovid nur bei Risikopatienten belegt. MDR (jan)