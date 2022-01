Und genau deswegen kommt auch Kritik von den Verbänden, deren Mitglieder zumindest teilweise den Pflegebonus bekommen. Bei solchen kurzfristigen Aktionen überwiege der Schaden den Nutzen – so die Wahrnehmung von Georg Sigl-Lehner, Präsident der in Bayern. "Wir wissen alle, in der Pflege muss sich grundsätzlich am System was ändern. Und ich glaub da könnte man das Geld sehr viel besser gleich von Beginn an einsetzen, damit wirklich mittelfristig eine Veränderung der Arbeitsbedingungen auf den Weg gebracht wird", sagt Sigl-Lehner.