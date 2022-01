In Thüringen haben sich laut Polizei mehr als 10.000 Menschen an unangemeldeten Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt. Ein Polizeisprecher sprach von landesweit mindestens 60 nicht angemeldeten Kundgebungen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe man mit 2.000 in Gera gezählt. In Altenburg und Saalfeld kamen nach Schätzungen der Polizei jeweils etwa 1.000 Demonstranten zusammen, in Nordhausen 500. Abgesehen von kleinen Rangeleien seien die Demonstrationen bislang friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.

Auch in Sachsen versammelten sich zahlreiche Menschen zu unerlaubten Aufzügen. Die Polizei berichtete auf Twitter, sie habe Demonstrationen in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Freiberg, Bautzen und Hoyerswerda gestoppt. Allein in Dresden wurden laut Polizei 97 Verstöße gegen die Corona-Notverordnung festgestellt. Entsprechende Anzeigen seien bereits fertiggestellt worden. Auch in vielen kleineren Orten war die Polizei im Einsatz, so etwa in Schkeuditz, Markranstädt, Liebertwolkwitz und Lichtenstein. Die Beamten seien landesweit im Einsatz um die Corona-Schutzmaßnahmen durchzusetzen.