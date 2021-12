An weiteren Orten Thüringens gab es trotz gegenteiliger Appelle ebenfalls Versammlungen gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen. In Bad Liebenstein im Wartburgkreis protestierten am Samstagabend etwa 300 Menschen. In Sondershausen zählte die Polizei ungefähr 40 Teilnehmer, die sich gegen Mittag auf dem Marktplatz versammelt hatten.



Auch in Erfurt und Gera wurde am Samstag demonstriert. An den von der neurechten Bewegung "Neue Stärke" angemeldeten Demonstrationen nahmen aber nur wenige Menschen teil. In beiden Städten hatten Bürgerbündnisse zu Gegendemos aufgerufen. In Gera beteiligten sich daran etwa 300 Menschen, die an zehn dezentralen Versammlungsorten zusammenkamen.