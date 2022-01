Proteste Erneut Tausende bei Corona-Demos auf der Straße

In Sachsen-Anhalt waren es bei der größten Demonstration in Halle laut Polizei rund 2.400 Menschen, die gegen eine allgemeine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen demonstrierten. Nachdem am Montag vergangener Woche Pressevertreter von vereinzelten Demo-Teilnehmern angegriffen worden waren, hatte die Polizei ihr Aufgebot deutlich aufgestockt. Auch am Montag wurden Strafanzeigen gestellt, sagte die Polizei. Es blieb jedoch weitgehend "störungsfrei".

In Bitterfeld kamen am Montagabend 1.650 Menschen zum Protest zusammen. In Magdeburg nahmen etwa 900 Menschen an einer nicht angemeldeten Demonstration teil. Weitere größere Versammlungen gab es in Wittenberg mit rund 1.500 Teilnehmern, in Dessau mit rund 700, sowie in Köthen und Querfurt mit rund 500 Teilnehmern.