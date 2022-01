In Berlin und den Landeshauptstädten schaut man mit Besorgnis auf die wachsende Zahl der Demonstranten bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Mittlerweile beschränken sie sich auch nicht mehr schwerpunktmäßig auf Ostdeutschland. So gab es neben 17.000 Teilnehmern in Thüringen und 18.000 in Sachsen-Anhalt auch in Niedersachsen und Bremen Demonstrationen mit insgesamt 15.000 Menschen.