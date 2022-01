Bei erneuten Corona-Demos in Sachsen hat sich in mehreren Städten Gegenprotest formiert. In Leipzig versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Menschen auf dem Augustusplatz. Landesweit berichtete die Polizei an etlichen Orten von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. So hätten sich in Dresden, Pirna, Görlitz, Chemnitz oder Freiberg größere Ansammlungen mit jeweils mehr als hundert Personen gebildet. Die Polizei habe an mehreren Orten Identitäten festgestellt.