In Mitteldeutschland sind am Montagabend erneut einige tausend Menschen gegen die Pandemie-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. In Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg zählte die Polizei rund 3.000 Demonstranten, die gegen Kontaktbeschränkungen und eine Impfpflicht protestierten. In Wittenberg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 2.400 Menschen, in Halberstadt seien es rund 1.200 gewesen. Auch in Halle sowie in Bitterfeld und Dessau-Roßlau gab es demnach Aktionen, die laut Polizei allerdings weitgehend friedlichen abliefen.