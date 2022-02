Nach Protest in Halberstadt Hartes Vorgehen gegen Einschüchterungsversuche von Politikern gefordert

In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich Protestierende immer wieder vor Wohnhäusern von Politikerinnen und Politikern versammelt. Am Montag zogen in Halberstadt Gegner der Corona-Politik mit Fackeln vor das Haus des Oberbürgermeisters Daniel Szarata (CDU). Ebenfalls am Montagabend protestierten rund 350 Menschen in der Nähe des Wohnhauses von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne). Mitte Januar zog ein unangemeldeter Protestzug durch die Straße von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).