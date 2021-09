14 Tage Quarantäne – das war lange der Standard für alle, auch für Kontaktpersonen. Für sie empfiehlt das RKI seit diesem Monat zehn Tage Quarantäne mit der Möglichkeit, sich vorzeitig freizutesten: Nach fünf Tagen mit einem PCR-Test, nach sieben Tagen mittels Antigen-Schnelltest. Vorausgesetzt, man ist symptomfrei geblieben. Freitesten können sich also Kontaktpersonen, aber auch Menschen, die zuvor selbst positiv auf Corona getestet wurden – allerdings nur jene, die doppelt geimpft oder genesen, also auch symptomfrei, sind. Wer bezahlt in diesen Fällen den PCR-Test? Immerhin liegt es ja hauptsächlich im individuellen Interesse des Einzelnen, der Quarantäne zu entkommen.

Und wie müssen sich die Betroffenen im konkreten Fall verhalten? Die Coronaverordnungen der Länder erlauben es in der Regel, die Quarantäne in Ausnahmefällen zu verlassen. Zum Beispiel, um einen Test zu machen. Auf eigene Faust zum Testzentrum – das darf man allerdings nicht. Wie das Freitesten konkret funktioniert, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, erklärt Eike Hennig. "Wir haben es in Magdeburg so geregelt, dass die Bürger, die sich ab dem fünften Tag gern freitesten lassen wollen, in der Fieberambulanz, die wir haben, per Mail anmelden können. Diese Personen bekommen dann dort einen Termin für die Testung."