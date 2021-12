In den USA können Corona-Infizierte, sofern sie symptomfrei sind, künftig nach fünf Tagen ihre Isolation beenden. Das sei auch hierzulande vertretbar, sagt Alexander Dalpke, der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Virologie am Uniklinikum Dresden: "Neuere Daten zeigen, dass die meisten Ansteckungen entweder passieren, bevor man überhaupt die ersten Symptome bekommt oder in den ersten ein, zwei Tagen. Insofern kann es aus virologischer Sicht vertretbar sein, die Isolation nach fünf Tagen zu beenden, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch jemanden infiziere, sehr niedrig."