Der Linke-Politiker plädierte in diesem Zusammenhang für konkrete Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen. Nur wer frisch getestet sei, dürfe daran teilnehmen. Zugleich müsse eine Maske getragen werden.

Nur wer frisch getestet ist, kann in eine Veranstaltung rein, bei der auch gleichzeitig Maske getragen wird.

Ramelow appellierte zugleich an die Union, die neuen Corona-Regeln der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP im Bundestag heute nicht zu blockieren. Das parteipolitische Gezänk sollte aufhören. Vielmehr gehe es darum, einen gemeinsamen Notfallplan vorzubereiten. Man müsse jedem Patienten garantieren, dass ihm geholfen werde. Der Linken-Politiker plädierte auch für die Länderöffnungsklausel. "Die könnte dann für Bayern, Sachsen und Thüringen auch zu stärkeren Maßnahmen führen." In den drei Ländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit am höchsten.