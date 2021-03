Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat uns immer klar gesagt, jede Maßnahme muss verhältnismäßig sein. Und wenn in einem Land, sagen wir Schleswig-Holstein, die Inzidenz bei 60 plus X ist und in Bremen bei 120, dann ist es so, dass da unterschiedliche Maßnahmen geboten sind. Also bei aller bundesweiter Einheitlichkeit (…) muss es natürlich nach wie vor möglich sein, den unterschiedlichen Verhältnissen vor Ort Rechnung zu tragen.

Bremer OB Andreas Bovenschulte (SPD)