Unterstützung für Spahns Idee gibt es hingegen von der Jungen Union in Sachsen. Der Landesvorsitzende Florian Oest findet eine Debatte um Generationengerechtigkeit in diesem Zusammenhang falsch. "Die Diskussion bekommt schon wieder einen ganz unmöglichen Schlag, das gefällt mir überhaupt nicht. Warum soll ich denn jemandem, der geimpft ist, nicht den Besuch des Fußballstadions oder den Restaurantbesuch ermöglichen? Warum soll man den vorab testen? Die Testkapazitäten sind doch viel besser für die aufgehoben, die noch nicht geimpft sind."



Oest möchte vor allem, dass alle so schnell wie möglich geimpft werden. Dann, so meint er, finden wir auch alle wieder in die Normalität zurück.