Maskenpflicht gibt es ab sofort nur noch "zum Schutz vulnerabler Gruppen", das heißt in Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegediensten, in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern und im öffentlichen Personennahverkehr sowie im Luft- und Personenfernverkehr – also beim Fliegen und in der Bahn. Eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen gibt es nicht mehr. Sie entfällt damit auch für Einzelhandel und Schulen.