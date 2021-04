Aber warum sind die Unterschiede so groß? Weil die jeweilige Heimleitung über die Regeln für das soziale Zusammenleben entscheidet. Wenn doch etwas passiert, muss sie also unter Umständen auch haften. Das lässt manch einen offenbar übervorsichtig werden. Für Elke Simon von der Deutschen Stiftung Patientenschutz ein unhaltbarer Zustand. "Das ist doch unfair, wenn es ein Prinzip des Glücks ist, was da herrscht." Mit Glück wohne man in einer Pflegeeinrichtung, in der es wieder ein beginnendes Leben gebe – mit Pech zwei Orte weiter, wo es noch ganz anders aussehe. "Das kann es doch nicht sein."