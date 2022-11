Allgemein gelten noch Maskenpflichten in Pflegeheimen und auch sonst im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern und ärztlichen Praxen. Hier ist aber empfohlen, sich auch in den Einrichtungen über die Infektionsschutz-Regeln zu informieren. Testpflichten für den Zugang gibt es allgemein nicht mehr, hauseigene sind aber möglich. Dass es kein einheitliches "Testregime" in der Pflege mehr gibt, kritisierte zuletzt die Deutsche Stiftung Patientenschutz.