Die Behörden rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen grundsätzlich zu vermeiden.



Reisen innerhalb Deutschlands



Der Inlandstourismus hat in den vergangenen Wochen bereits deutlich zugenommen. Dabei gelten die Corona-Regelungen der einzelnen Bundesländer.



Übernachtungen in Hotels und Pensionen sind in den Verordnungen der Bundesländer geregelt. In den meisten Bundesländern sind touristische Übernachtungen abhängig von den regionalen Inzidenzen und unter Auflagen wie der Abstands- und Maskenpflicht wieder möglich. Auch die Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein. Zudem soll ein Test bei Anreise und dann zwei Mal pro Woche Pflicht sein, wenn man in Hotels und Pensionen übernachtet.



Hinweise für Reisen ins Ausland



Es gelten weltweit länderspezifische Reisehinweise. Eine Reisewarnung gilt automatisch für solche Gebiete, die als Corona-Risikogebiete ausgewiesen sind. Die fortlaufend aktualisierte Liste dieser Gebiete veröffentlicht das Robert Koch-Institut. Informationen zur Corona-Lage in den jeweiligen Zielländern veröffentlicht das Auswärtige Amt.



Hinweise für Einreisen nach Deutschland



Seit dem 1. August muss jeder Reiserückkehrer geimpft, genesen oder getestet sein – egal ob er oder sie per Flugzeug, Auto oder Bahn einreist. Dies gilt auch unabhängig vom Land, aus dem die Einreise erfolgt. Ausgenommen sind Personen unter sechs Jahren.



Bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten oder Virusvariantengebieten muss vor der Einreise eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Außerdem gilt eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von zehn Tagen nach Rückkehr. Eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist nur durch einen negativen Test möglich, der frühestens am fünften Tag nach der Einreise abgenommen wurde. Die Quarantänevorschriften geben die einzelnen Bundesländer vor.



Für geimpfte und genesene Personen ist eine Quarantänepflicht nicht mehr erforderlich, selbst wenn sie aus einem Hochinzidenzgebiet wieder nach Deutschland einreisen.