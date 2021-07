Doch was passiert mit Erwachsenen, nicht die nicht geimpft oder genesen sind und in Quarantäne müssen, weil das Land während ihres Urlaubs zum Hochinzidenzgebiet wurde? Einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im engeren Sinne habe man nicht, sagt der Dresdner Arbeitsrechtler Silvio Lindemann. Aber der Staat übernimmt die Entschädigung für die Quarantäne: "Die beträgt 67 Prozent des letzten Netto-Einkommens, maximal aber 2.016 Euro. Und die Auszahlung an sich wird praktisch so geregelt, dass der Arbeitgeber die Auszahlung übernimmt und er bekommt das dann von der Behörde erstattet."