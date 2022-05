Bislang hatten sich Corona-Infizierte in der Regel für sieben Tage isolieren und anschließend negativ testen müssen. In mehreren Bundesländern gibt es aber bereits Neuregelungen. Unter anderem Bayern und Sachsen haben die Isolation von Infizierten bereits auf fünf Tage reduziert, wenn die Betreffenden 48 Stunden keine Symptome haben. Auch in Sachsen-Anhalt soll die Isolationszeit verkürzt werden. Ähnliche Regelungen sind in Thüringen geplant.