In den Bundesländern gelten je nach Infektionsgeschehen unterschiedliche Beschränkungen. So sind Clubs und Diskotheken in Mitteldeutschland aktuell geschlossen, in anderen Ländern nicht. In Sachsen-Anhalt und Thüringen ist mit 2G-Regel (geimpft oder genesen) der Besuch in Kultur-, Sport- und Freizeitstätten möglich, jedoch häufig mit Besucherbegrenzung. Teils wird zusätzlich ein Negativtest verlangt. In Sachsen sind die Regeln strenger und viele Einrichtungen noch dicht. Der Freistaat hat aber Lockerungen angekündigt, siehe unten.