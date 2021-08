August, die Sonne scheint, aber Luka, Antonia und Lucy genießen diesen Ferientag nicht mit Freunden. Sie büffeln. Eine Woche verbringen sie im Lerncamp in der Jugendherberge in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Das Angebot richtet sich an gut 20 Siebt- und Achtklässler aus Haupt- und Realschulen im Burgenlandkreis. Bei Lucy aus Freyburg klemmt es nach dem Corona-Jahr in fast allen Fächern, sagt sie, vor allem in Mathe und Englisch. "Es ist ungewohnt, weil: eigentlich sind Ferien. Und da will man eigentlich draußen mit Freunden etwas machen und wir sitzen hier in einem Raum und haben Schule."