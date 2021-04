In Halle haben sich in der vergangenen Woche 74 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren mit dem Coronavirus infiziert. In Bautzen waren es 84 und vielerorts in Mitteldeutschland machen Kinder gut ein Sechstel aller Infizierten aus. Das zeigen Zahlen des Robert Koch-Instituts und des Statistischen Bundesamts. Immer mehr Studien belegen: Kinder und Jugendlichen sind Teil des Infektionsgeschehens – zumindest in stärkerem Ausmaß als lange gedacht.

Das liege auch an der britischen Mutante, sagt Professor Reinhard Berner, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: "Die neue Variante, von der wir reden, ist ansteckender. Da stecken sich auch Kinder und Erwachsene leichter an. Aber es ist nicht so, dass die Kinder jetzt die Infektiösen wären, an denen sich alle andere anstecken. Die Kinder nehmen am Infektionsgeschehen teil." Dennoch hält Berner das Infektionsrisiko in Schulen für niedrig – wenn alle Hygieneregeln durchgängig eingehalten werden.