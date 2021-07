Die Bundesregierung fördert nun auch mobile Luftfilter in Schulen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sollen die Länder dafür 200 Millionen Euro erhalten. Ziel sei, dass der Präsenzunterricht im zweiten Halbjahr "so sicher wie möglich" abgehalten werden könne, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch.