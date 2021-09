Die Schulen in Sachsen-Anhalt begrüßen zu Schuljahresbeginn wieder alle Schülerinnen und Schüler, denn es herrscht wieder Präsenzpflicht. In den Sommerferien habe man eine Menge dafür getan, dass der Schulstart sicher ablaufen kann, sagt Stefan Thurmann, der Sprecher des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt.

So gebe es natürlich ein umfangreiches Hygienekonzept, das gerade zu Beginn des Schuljahres engmaschige Testungen aller Schülerinnen und Schüler beinhalte: "Das wird so aussehen, dass alle am ersten Schultag getestet werden. In den ersten 14 Tagen folgend dann jeweils dreimal die Woche und im Anschluss dann zweimal in der Woche getestet werden. Ausnahmen gibt es nur für genesene oder geimpfte Schülerinnen und Schüler", erklärt Thurmann.