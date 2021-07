Esken sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Gesundheit ebenso wie die Bildungs- und Entwicklungschancen der jungen Generation müssten jetzt im Vordergrund stehen. "Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren in dem Irrglauben, Kinder und Jugendliche seien nicht gefährdet", so Esken. Durch fehlenden Impfschutz seien die Infektionszahlen bei den Jüngeren besonders hoch. Long-Covid-Folgen könnten jungen Menschen eine gute Zukunft für lange Zeit verbauen.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt übte Kritik an der Bundesregierung. "Wir laufen mit Ansage in einen zweiten Corona-Herbst, und wieder unternimmt die Bundesregierung viel zu wenig, um Kitas und Schulen zu sichern", sagte sie denselben Blättern.

In einem Positionspapier mit Fraktionskollegen schreibt Göring-Eckhardt, Bund und Länder sollten gemeinsam mit Fachleuten aus Medizin und Pädagogik einen Leitfaden für die Zeit nach den Ferien erarbeiten. Zu den Maßnahmen sollten mindestens die Beibehaltung, besser noch der Ausbau von regelmäßigen Tests in Schulen und Kitas gehören.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU)

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sprach sich in der "Bild am Sonntag" für die Impfung von 12- bis 17-Jährigen aus. "Man sollte Jüngere impfen, wenn sie es wollen", sagte der CDU-Politiker. Könne man auf diese Weise Einschränkungen im Schulbetrieb vermeiden, dann sei das ein gewichtiges Argument. Bevor man Schulschließungen riskiere, sollten in geschlossenen Räumen weiter Masken getragen werden, so Schäuble. Kitas, Schulen und Unis zu schließen sei alles andere als harmlos.



Bislang empfiehlt die Ständige Impfkommission Corona-Impfungen für Jugendliche nur bei bestimmten Vorerkrankungen.