Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eine positive Bilanz zur bisherigen Impfkampagne gezogen. Bei der wöchentlichen Pressekonferenz zur Coronalage in Deutschland sagte Spahn, derzeit gebe es rund eine Million Impfungen jeden Tag. An Weihnachten seien null Prozent aller Deutschen mindestens einmal geimpft gewesen. An Ostern seien es 12 Prozent gewesen.