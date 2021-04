Stiko-Empfehlung Astrazeneca: Zweitimpfung unter 60-Jähriger mit anderem Vakzin

In Deutschland soll das Astrazeneca-Vakzin nicht mehr an Menschen unter 60 verimpft werden. Wer jünger ist und bereits die erste Impfung mit Astrazeneca erhalten hat, soll mit der zweiten Impfung ein mRNA-Vakzin von Biontech oder Moderna bekommen. So steht es in einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission.