Zurückhaltend reagierte auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz. "Grundsätzlich sollten die Menschen vor weiteren Impfungen den persönlichen ärztlichen Rat einholen", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur AFP. Nicht nur das Alter sei entscheidend. "Vielmehr müssen Vorerkrankungen, individuelle Risiken und der Immunstatus in den Blick genommen werden."

Unterdessen teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass im Herbst in Deutschland mindestens zwei auf Virus-Varianten angepasste Impfstoffe geben soll. Ein Ministeriumssprecher sagte, zum einen werde es einen sogenannten bivalenten Impfstoff geben, aufbauend auf der Virus-Variante BA.1. Zum anderen solle es ein an die Variante BA.5 angepasstes Vakzin geben. "Beide werden in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen." Welcher Impfstoff dann eingesetzt werde, hänge von der dann vorherrschenden Coronavirus-Variante ab. Der erste Impfstoff dürfte Anfang September zur Verfügung stehen, der zweite eher Ende September/Anfang Oktober.