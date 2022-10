Vor Gesundheitsministerkonferenz Streit um Maskenpflicht in Heimen und öffentlichen Innenräumen

Patientenschützer und Diakonie kritisieren die geltende Maskenpflicht für Bewohner in Pflegeheimen als überzogen und unzumutbar. Sie fordern stattdessen mehr Tests. Bundesgesundheitsminister Lauterbach wirbt jedoch bereits für eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. Am Montag beraten in Magdeburg die Gesundheitsminister der Länder, wie es weitergehen soll.