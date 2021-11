Deutschland wird Südafrika wegen der neu auftretenden Coronavirus-Variante B.1.1.529 zum Virusvariantengebiet erklären. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitteilte, tritt die Regelung in der Nacht zum Samstag in Kraft. Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, erklärte der CDU-Politiker. Gegebenenfalls seien auch Nachbarländer Südafrikas betroffen. Spahn sagte: "Diese neu entdeckte Variante besorgt uns, daher handeln wir hier pro-aktiv und frühzeitig. Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht."