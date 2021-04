Braucht es also auch eine gesetzliche Testpflicht für die Angestellten? Die Expertin sieht klare Argumente dafür und dagegen: "Das eine ist natürlich: Wir befinden uns in einer Pandemie, die gehört eingedämmt." Es gehe an vorderster Front um den Gesundheitsschutz im arbeitsrechtlichen Kontext und natürlich auch um eine Fürsorgepflicht gegenüber den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf der anderen Seite stehe unter anderem der Datenschutz, so Wernecke, denn Arbeitgeber müssten die Ergebnisse dokumentieren. Derzeit dürften sie nur in Einzelfällen Tests bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anordnen.