Entdeckt hat die Sicherheitslücke eine Gruppe von Experten, die sich für mehr IT-Sicherheit einsetzt und sich "zerforschung" nennt. Einer von ihnen ist der gebürtige Leipziger Karl: "Die Lücke war extrem einfach zu finden. Also wir haben das innerhalb von kürzester Zeit gefunden." Man brauche auch keine besonderen Tools oder Spezialkenntnisse, sondern nur ein gewisses Grundverständnis, meint er. "Also es ist für Kriminelle, wenn die es vor uns gefunden haben, ein gefundenes Fressen." Kriminelle hätten so an sehr gute Daten für Identitätsdiebstahl gelangen können.