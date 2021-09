Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Testungen, die an Schulen stattfinden, bezahlt weiterhin der Freistaat", teilte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums mit. Der Freistaat fährt ein sehr differenziertes Testregime – derzeit gelte der sogenannte Sicherheitspuffer mit erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen. Ab 20. September werde gemäß des Thüringer Frühwarnsystems abgestuft vorgegangen, je nachdem, welche Stufe in welchem Landkreis gilt. In der Basisstufe seien dann keine Testungen an Schulen vorgesehen, begründet in der Annahme, "dass anlasslose Testungen an Schulen nicht zielführend sind". Ab Warnstufe 1 gelten an Schulen verbindliche Testangebote, ab Warnstufe 3 erneut die Testpflicht. Wie sich diese Regeln nach dem 11. Oktober entwickeln, ist offen. Dem Sprecher zufolge müssen die Infektionsschutzmaßnahmen alle vier Wochen überprüft werden.