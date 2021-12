Statistisches Bundesamt Corona-Pandemie führt zu Übersterblichkeit

Hauptinhalt

Die Corona-Pandemie hat nach Berechnungen des Statistischem Bundesamtes zu mehr Todesfällen in Deutschland geführt. Die meisten Corona-Opfer waren dabei ältere Menschen mit Vorerkrankungen. In jüngeren Altersgruppen traf es vor allem Männer. Seit September steigt die Übersterblichkeit erneut an.