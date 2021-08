Ab nächstem Semester Universitäten in Mitteldeutschland wollen zurück zum Präsenzbetrieb

Die Pandemie hat auch das Studieren komplett verändert: Statt in Vorlesungen in großen Hörsälen, saßen die Studierende allein vor ihren Bildschirmen und lernten in Online-Veranstaltungen. Ab dem kommenden Semester wollen viele Universitäten in Mitteldeutschland aber wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren. Kürzlich hat Sachsen-Anhalt die Rückkehr zum Präsenzbetrieb beschlossen und auch in Thüringen soll so viel Präsenz wie möglich angeboten werden. Nur in Sachsen gibt es noch Unsicherheiten.