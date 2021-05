Ministerpräsidentin Schwesig erklärte am Dienstagabend, dass ihre Regierung nur Lockerungen ankündigen wolle, die sie auch garantieren könne. Reisende könnten sich auf die genannten Termine nun verlassen. "Es wird ein schöner Sommer in Mecklenburg-Vorpommern", sagte Schwesig.

Der Druck auf die Landesregierung für rasche Öffnungen in der Corona-Krise war an den vergangenen Tagen zunehmend gewachsen. Die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern teilten unmittelbar vor der Kabinettssitzung am Dienstag mit, das Land laufe Gefahr, die Öffnung der Wirtschaft zu verschlafen. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern oder andere Bundesländer hätten hingegen längst klare Öffnungsperspektiven vorgestellt.