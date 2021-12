Für das kommende Neujahrsfest haben Bund und Länder ein ähnliches Regelwerk wie zum vergangenen Jahreswechsel beschlossen. Demnach ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr prinzipiell verboten . Betroffene Unternehmen sollen als Ausgleich eine staatliche Hilfszahlung erhalten.

Wer noch altes Feuerwerk hat, kann das auch zünden, aber nicht überall. An "publikumsträchtigen Plätzen" soll laut Bund-Länder-Beschluss ein generelles Feuerwerksverbot gelten. Über die Details entscheiden jedoch die Kommunen.

Der Übereinkunft zufolge gilt unabhängig von den jeweiligen Inzidenzen an Silvester und Neujahr ein generelles "An- und Versammlungsverbot". Das heißt, größere Silvesterfeiern wird es auch in diesem Jahr nicht geben.