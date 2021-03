Thüringen Kaum Durchblick im Corona-Verordnungschaos

Mit der neuen Verordnung schafft das Bildungsministerium zumindest mehr Zeit: Sie tritt am Freitag in Kraft, Informationen dazu kamen bereits Anfang der Woche. Fragen blieben aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands bis zuletzt trotzdem offen – zum Beispiel zu Betreuungszeiten oder zur Öffnung von Kitas in Landkreisen mit Inzidenzwerten über 100.

Vielleicht hilft bei all den komplizierten Texten manchmal auch einfach nur noch Pragmatismus, wie bei Kita-Leiterin Romy Lehmann: "Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich alles bis zum letzten Detail verstanden habe und dann einfach versuche, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, wie das die Situation dann einfach erfordert." Selbst bei noch so viel persönlichem Einsatz ist also nicht jede Theorie in der Praxis umsetzbar.