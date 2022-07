Der Gesundheitsminister meine es gut, glaubt Michael Borte, Mitglied der sächsischen Impfkommission und Direktor des ImmunDefektZentrums am Leipziger Klinikum St. Georg: "Ich würde ihm eine gute Intention unterstellen, um Impfungen weiter akzeptabel zu machen in der Bevölkerung." Doch Lauterbachs Vorstoß zur vierten Impfung hält Borte nicht für zielführend: "Wenn unterschiedliche Meinungen postuliert werden, ist es sicher schwierig und schafft Verwirrung in der Bevölkerung."