In Deutschland hat nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) die vierte Welle der Coronavirus-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiv getesteten Proben unter den PCR-Tests in Laboren habe in der vergangenen Kalenderwoche auf sechs Prozent zugenommen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. In der Woche davor lag er noch bei 3,8, in der ersten Juli-Woche sogar unter 1. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", schreibt das RKI.