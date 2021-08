In diesem Sinne argumentieren auch die Gesundheitsministerinnen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. MDR AKTUELL schreiben beide, dass sie die Entscheidung, Ungeimpfte künftig für Coronatests bezahlen zu lassen, befürworten.



Anderer Meinung ist Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag. Im "Morgenmagazin" sagt er: "Die Position der Grünen im Bundestag ist, und so vertreten wir sie hier gemeinsam auch: Tests müssen kostenfrei bleiben. Es ist ein wichtiges Instrument, um hier nicht in eine Blackbox reinzulaufen." Statt auf Testkosten für Ungeimpfte zu setzen, solle die Bundesregierung lieber besser für die Impfungen werben.