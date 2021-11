Das RKI meldete nun bundesweit auch 235 neue Todesfälle in 24 Stunden, nach 165 vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 4,65 an, nach 4,61 am Vortag. Bei diesem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Aufnahmen in Krankenhäusern meist mit einigem Verzug gemeldet werden.