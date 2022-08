Auf den Bund kommen wegen der offiziellen Corona-Warn-App offenbar höhere Kosten zu als ursprünglich geplant. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium berichtet, werden nun bis Jahresende Kosten in Höhe von 70 Millionen Euro erwartet. Noch im Februar sei von 50 Millionen Euro bis Jahresende ausgegangen worden.



Die gestiegenen Kosten fallen laut Gesundheitsministerium beispielsweise für die "Anbindung weiterer Teststellen" an oder für die "verbesserte Anzeige" des aktuellen Status-Nachweises, der nun eine "Testverwaltung für Familienmitglieder ermöglicht". Außerdem sei für die Verlängerung von technisch abgelaufenen Zertifikaten gesorgt worden.