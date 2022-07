Der Mensch ist ein vergessliches Wesen. Da braucht es nur vier Wochen, in denen die Corona-Politik in der öffentlichen Debatte keine allzu große Rolle spielt und schon scheint es so, als könnte man die Pandemie links liegen lassen. Wozu über Fallzahlen und Schutzmaßnahmen reden, wenn doch die Lufthansa streikt? Wozu über den Herbst reden, wenn der Sommer ohne Corona-Einschränkungen so viel Spaß macht? Da liest man in seinem Newsfeed lieber eine aufgewärmte Atomkraftwerk-Debatte. Muss ja Ewigkeiten her gewesen sein, dass wir die zuletzt geführt hatten. Wie gesagt: Der Mensch ist ein vergessliches Wesen. Doch eine Frage sollte erlaubt sein: Wollen wir uns tatsächlich den dritten Herbst in Folge überraschen lassen?