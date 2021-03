Industriebetriebe und Handwerk können weiter arbeiten, werden aber aufgefordert, wo immer möglich Heimarbeit anzubieten. Geöffnete Geschäfte und Märkte müssen sicherstellen, dass höchstens ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden ist. Generell sind Unternehmen gehalten, Hygienekonzepte anzupassen. Kontakte, sowohl in der Belegschaft als auch mit Kundinnen und Kunden, sollen so weit wie möglich reduziert werden. Wo Heimarbeit oder mobiles Arbeiten umsetzbar ist, soll dies auch geschehen.



In Arbeits- und Betriebsstätten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, außer am Arbeitsplatz selbst, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann.