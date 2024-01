Correctiv-Recherche Neue Details zu Potsdamer Rechtsextremen-Treffen

Der betroffene Mann bestätigte, dass er bei dem Potsdamer Treffen am 25. November anwesend gewesen sei und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten sei. Die angeblich gemachten Aussagen betritt er.

Er habe aber an besagtem Tag in seiner Tätigkeit als freier Journalist gesprochen und lediglich am Rande erwähnt, Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten zu sein.