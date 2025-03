Nach der CSU hat sich auch die SPD-Führung einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Wie die Parteispitze der Sozialdemokraten nach einer digitalen Sitzung mitteilte, fiel das Votum im Vorstand einstimmig aus. Über einen Koalitionsvertrag würden am Ende die SPD-Mitglieder in einem verbindlichen Mitgliedervotum online abstimmen, hieß es.

Damit fehlt nur noch die Zustimmung der CDU-Führung, die am Montag entscheiden will. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sollen dann voraussichtlich am kommenden Donnerstag beginnen. Dafür müssen sich Union und SPD noch auf ein Verfahren einigen. So müssen Arbeitsgruppen gebildet und Aufgaben definiert werden. Ziel beider ist ein Abschluss der Gespräche bis Ostern.