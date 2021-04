Ist ein Account privat, dann ist dieses Blockieren von Twitter-Nutzern in Ordnung, erklärt der Jurist Christian Alexander von der Universität Jena. Jede Privatperson könne frei entscheiden, wen sie warum blockiere. Nicht so bei öffentlichen Accounts, also bei Behörden, Ministerien oder einem Ministerpräsidenten, sagt der Professor für Medienrecht: "Dort kann sich der Account-Inhaber oder die Inhaberin nicht auf Grundrechte berufen und nicht so argumentieren, wie eine Privatperson und sagen, ich habe im Grunde die freie Wahl, wem ich folge, sondern da gibt es gewisse öffentliche Zwänge. Man darf also Personen nicht ungleich behandeln. Wenn man einen öffentlichen Twitter-Account hat, darf man nicht nach Belieben Nutzerinnen und Nutzer blockieren." Sondern nur, wenn zum Beispiel strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet würden.