#MDRklärt Darum werden Ortskräfte aus Afghanistan nach Mitteldeutschland gebracht

Direkt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001, begann der Afghanistan-Krieg. Die islamistische Taliban-Regierung Afghanistans unterstützte die für die Anschläge verantwortliche Terrorgruppe al-Qaida. Das Militärbündnis NATO antwortete am 7. Oktober 2001 mit einer Offensive gegen die Taliban. Ende Juni 2021, ziehen sich die ausländischen Streitkräfte zurück. Die Taliban gewannen rasch die Oberhand. Nun sind diejenigen Leben in Gefahr, die für die militärischen Kräfte gearbeitet haben.